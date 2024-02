Sci in Val di Fassa. Troppa neve ferma il gigante. Odermatt show

Dopo i rinvii per mancanza di neve, ci mancava quello per troppa neve: eppure il superg femminile di Coppa del mondo di ieri mattina in Val di Fassa, sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino, è stato cancellato per la troppa neve caduta nelle ore precedenti alla gara. A nulla sono valsi gli sforzi degli addetti alla pista per ripulire l’intero tracciato e assicurare le condizioni di sicurezza. Oggi si dovrebbe tenere il supergigante, previsto domenica 25 febbraio. Intanto Mikaela Shiffrin ha ripreso a sciare dopo la caduta di gennaio a Cortina d’Ampezzo. La prima uscita è avvenuta ad Andalo, in totale segretezza. La Shiffrin dovrebbe tornare a gareggiare ad Are. Intanto Marco Odermatt vince il gigante di Palisades Tahoe e chiude con largo anticipo la corsa alla Coppa del Mondo di sci alpino, vinta quando mancano ancora 10 gare alla fine della stagione.