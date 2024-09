Sconfitta per 1-0 sul campo della Sestese. Un calcio di rigore condanna il Forte Querceta

SESTESE

1

REAL FORTE QUERCETA

0

SESTESE: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda, Belli, Berti, Mazzeo, Casati. A disp.: Soccodato, Pisaneschi, Pisaniello, Caprio, Piccini, Renieri, Sarr, Gaffarelli, Ermini. All.: Fabrizio

REAL FORTE QUERCETA: Luci, Solimano, Giubbolini, Bucchioni, Tognarelli, Vittorini, Quercetani, Bartolini, Panicucci, Mangiarotti, Meucci. A disp.: Pastine, Baracchini, Galli, Jendoubi, Lazzarini, Lucarelli M., Simonini, Verona, Vignali. All.: Andrea Cipolli.

Arbitro: Alessio Mauro di Pistoia. Marcatore: 17’ pt Casati (rig).

SESTO FIORENTINO Sconfitta di misura per il Real Forte Querceta, piegato 1-0 in casa della Sestese. Decide un calcio di rigore in avvio di gara realizzato da Casati. I versiliesi ci hanno provato a raddrizzare l’incontro ma hanno pagato a caro prezzo l’assenza al centro dell’attacco dello squalificato Micchi. Rispetto all’esordio vincente contro il Montespertoli, il tecnico Andrea Cipolli ha lanciato dal primo minuto Solimano in difesa e Panicucci al centro dell’attacco. Al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino si mette però subito male per il Real Forte Querceta. Passano diciassette minuti e un calcio di rigore di Casati porta avanti la Sestese, più brava ad approcciare la gara e ad approfittare di una disattenzione difensiva degli avversari. La reazione del Real Forte Querceta passa dai piedi e dalle idee dei suoi giocatori di maggior talento: Bartolini prova a fare la differenza in mezzo al campo, davanti Mangiarotti è il più pericoloso sfruttando anche il lavoro generoso di Panicucci. Il risultato però non cambia e anche nella ripresa, nonostante i tentativi di Cipolli dalla panchina, il muro della Sestese resiste. Tanta generosità per i versiliesi, a cui però è mancato il guizzo negli ultimi sedici metri: l’assenza di Micchi si è fatta sentire, anche perché l’attaccante è forse l’unico in rosa in grado di garantire la doppia cifra in stagione. Finisce 1-0 per la Sestese: per il Real Forte Querceta la testa è già alla seconda trasferta di fila, tra sette giorni contro il Cuoiopelli (con un Micchi in più).

Michele Nardini