"Scottie Scheffler, numero 1 del golf mondiale, arrestato a Louisville durante il Pga Championship: lite con poliziotto al posto di blocco"

Clamoroso negli Stati Uniti. Il numero 1 del golf mondiale, Scottie Scheffler, è stato arrestato a Louisville, nel Kentucky, dove è in corso la 106esima edizione del Pga Championship. L’americano, secondo le prime ricostruzioni, è stato fermato dopo una lite con un poliziotto ad un posto di blocco: non si è fermato all’alt e l’agente si è aggrappato alla sua auto. Il controllo sui veicoli che l’atleta avrebbe voluto saltare era scattato dopo l’investimento mortale di un pedone in zona.

Poi liberato, Scheffler è tornato al Valhalla Golf Club per proseguire il torneo Major.