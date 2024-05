Seconda categoria. Atletico Carrara, il giorno più nero. Il San Prospero la fa retrocedere

S. PROSPERO NAVACCHIO

1

ATLETICO CARRARA

0

SAN PROSPERO NAVACCHIO: Cateni, Bonamassa, Maini (20’ Ulivieri), Traso, Tescione, Ascani, Barachini (84’ Ciardelli), M.Gjuta (70’ Doni), Venturi, Collecchi, Fiumalbi. A disp. F.Gjuta, Cappelli, Burgalassi, Rizza, Franco, Macchi. Allenatore: Carducci.

ATLETICO CARRARA: Grassi, Ricciardi, Marchi, Martignoni, S.Barbieri, Guerrieri, E.Barbieri, Antoniotti, Bertolla, Biselli, D’Adamo. A disp. Menconi, Dalle Lucche, Blandini, Mosca, Lucchetti, Rodriguez, Dell’Amico, Crocetti, Patané. Allenatore: Bigarani.

Arbitro: Grigoriadis di Siena.

Marcatori: 94’ Fiumalbi.

CASCINA - Il San Prospero Navacchio si aggiudica il play-out del girone A di Seconda categoria e conquista la salvezza. Gol-vittoria di Fiumalbi al 94’, quando sembrava ormai profilarsi lo ’spettro’ dei supplementari. Tocca dunque all’Atletico Carrara - che ha chiuso la sfida in 9 uomini - retrocedere mestamente in Terza.

I padroni di casa, che avevano a disposizione due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento in classifica, hanno evitato di correre rischi inutili. In un match vissuto sempre all’insegna dell’equilibrio, lo zero si è schiodato come detto solo nei minuti di recupero della ripresa: cambio di gioco di Ciardelli per Ascani che conclude prontamente, sulla respinta del portiere Grassi si avventa Fiumaldi segnando di testa la rete che taglia le gambe ai nerazzurri. Al triplice fischio dell’arbitro Grigoriadis, all’Arena San Prospero si è scatenata la festa della squadra allenata da Mirko Carducci e dei suoi tifosi. Fa da contraltare la delusione per i carraresi di Sergio Bigarani, che dopo una lunga militanza devono salutare la categoria insieme a Ospedalieri e Lido di Camaiore.