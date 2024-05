Seconda categoria. Finisce il sogno-promozione della Montagna. Il Prato Nord s’impone per 2-1 e vola in finale

PRATO NORD

2

MONTAGNA PISTOIESE

1

PRATO NORD Cicatiello, Priami, Degli Innocenti (75’ Bennati) Cinieri (65’ Tarantino) Antico, Masolini, Calamai, Dalla Porta (70’ Dalla Porta) Miele, Lunardi, Lenzi (68’ Giovacchini). A disp. Brisku, Bonacchi, Colombi Giannoni, Gargano, Morgagni. All. Di Grandi.

MONTAGNA PISTOIESE Pieri, Marrucci (78’ Martinelli) Semini, Dami, Petrolini M., Somahla (78’ Stefani) Petrucci A., Hoxha, Bibaj (Petrolini A.) Biseglia (62’ Shtjefni) Petrucci M. (30’ Ciacci). A disp. Borsi, Strufaldi, Petrucci S., Rossi. All. Zinanni.

ARBITRO Bianchi di Lucca.

MARCATORI Dami (autorete) al 14’, Dami al 42’, Miele al 50’.

NOTE Rigore sbagliato da Miele al 60’.

CALCIO

"C’è rammarico per il risultato finale, ovviamente. Dobbiamo però essere soddisfatti della stagione che abbiamo disputato. E che dovrà rappresentare un buon punto da cui ripartire". E’ il commento di Alessandro Petrolini, dirigente della Montagna Pistoiese, al termine della finalissima dei playoff del girone E di Seconda Categoria contro il Prato Nord. E al termine dell’incontro svoltosi ieri a Prato, è stato proprio il sodalizio pratese ad aggiudicarsi la vittoria finale, vincendo 2-1 e conquistando il diritto di giocarsi il salto in Prima Categoria con le vincitrici degli spareggi-promozione degli altri gironi.

Una gara equilibrata e combattuta, dicevamo: gli uomini di coach Zinanni erano approdati all’ultimo atto dopo aver eliminato in semifinale il favorito Montemurlo ed erano ben consapevoli di potersela giocare, nonostante i rivali partissero in vantaggio alla luce del miglior piazzamento in campionato. E i pratesi si sono portati avanti al quarto d’ora circa su autorete di Dami, capitalizzando un’azione decisamente fortuita.

La reazione della Montagna non si faceva tuttavia attendere e la pressione dava i proprio frutti poco prima dell’intervallo, quando una conclusione dello stesso Dami ha ristabilito la situazione di parità. Per un equilibrio rottosi nuovamente nella ripresa, a seguito della rete di Miele. Lo stesso giocatore pratese ha poi avuto dagli undici metri la possibilità di allargare il divario, ma non è riuscito a sfruttare il rigore e Shtjefni e soci sono rimasti in gara alla ricerca di un gol che avrebbe portato la contesa ai supplementari. Purtroppo il forcing finale non ha portato i frutti sperati e il punteggio non si è più schiodato dal due a uno finale. Festa grande per i padroni di casa, ma applausi anche per gli ospiti pistoiesi.

L’annata della Montagna Pistoiese finisce quindi con 17 vittorie e 6 pareggi in 32 incontri disputati fra campionato e playoff: numeri che anche un solo un anno fa, con il gruppo anche emotivamente provato dalla tragedia di Davide Gavazzi, sarebbero stati difficilmente immaginabili. E che rappresenteranno il limite dell’asticella da alzare in vista del prossimo torneo.

Giovanni Fiorentino