Seconda categoria. Ricortola in crisi nera. Occhio ai giovani azzurri

Il 2025 ha consegnato al nuovo anno una Fivizzanese in piena salute; il pareggio esterno, su un campo difficile come quello dei cugini della Villafranchese, confermano che la macchina Medicea guidata da Davide Duchi risponde alle sollecitazioni senza sbuffare. In un derby dove è impensabile vedere atmosfere da salotto, anche se non è peregrino pretendere che proprio dallo sport partano segnali di civiltà, la reginetta del torneo ha costretto i villafranchesi ad inseguire per due volte il risultato sempre riagguantato, confermandosi contro la super dotata Medicea di essere squadra che non ha avvertito giramenti di testa, cali di tensione ma di essere degna dell’area play off. La Villafranchese contro la Fivizzanese è apparsa più matura, più compatta, più consapevole delle sue potenzialità.

La sedicesima giornata, prima di ritorno è senza ombra di dubbio da ricordare, perché il Migliarino, sul campo del San Vitale finisce fuori strada per la terza volta nel corso della stagione e scivola sul terzo predellino della graduatoria con 33 punti, uno in meno della Carrarese Giovani che sbanca sulle rive del Lago Puccini contro il Massarosa. Vittoria importante per la comitiva diretta da Massimiliano Incerti che rosicchia due punti alla Fivizzanese salendo al secondo posto della classifica del campionato di Seconda categoria sempre più avvincente con il quadrato Monzone che sfrutta appieno il turno interno rimandando sconfitto il Corsanico con un secco e mai discusso 2-0.

A volersi sbilanciare (ma mica poi tanto) si potrebbe dire che la Carrarese Giovani (ancora imbattuta) ha le carte in regola per insediare il primato alla squadra di Duchi, mentre Migliarino, Villafranchese e Monzone andranno agli spareggi-promozione, perché il Massarosa, sesta forza, insegue la coppia lunigianese a otto lunghezze. Si aspettano notizie confortanti dall’Atletico Carrara e Pontremoli che hanno concluso sul nulla di fatto la domenica. Sempre più in crisi il Ricortola sconfitto in casa dell’ex fanalino di coda Pieve san Paolo.

