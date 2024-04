Seconda Categoria Turno ad alta tensione per la corsa promozione. Montignoso, ostacolo San Vitale. Fivizzanese nella tana del Ricortola

La domenica numero 29, penultima giornata del campionato di Seconda, è davvero intrigante, se dovessimo scegliere dove andare non sapremo davvero cosa scegliere. Partiamo dal “Del Freo“ dove c’è la reginetta Montignoso (65 punti) opposta al San Vitale (29), un derby che va oltre il campanile per l’importanza della posta in palio, nessuna delle due contendenti per obbiettivi opposti può concedersi. I rossoblù, a centottanta minuti dalla fine della regular season hanno l’assoluto bisogno di “incassare“ i tre punti e al tempo stesso continuare a far sventolare sul pennone più alto della classifica la loro bandiera, ma soprattutto perché ad una sola lunghezza sente l’alito pesante della Fivizzanese (64 punti). Al contrario i biancorossi sono alla ricerca dei cosiddetti punti pesanti in proiezione-salvezza.

"Niente scherzi – ha detto in settimana Enrico Mori –. Il San Vitale rappresenta una tappa importante e al tempo stesso molto difficile sul nostro cammino che non può interrompersi in dirittura d’arrivo".

Oggi pomeriggio in via delle Pinete a Marina di Massa dove abitualmente gioca il Ricortola si dovrà presentare una Fivizzanese concentratissima per incassare il massimo, un eventuale rallentamento alla produzione-punti finirebbe per spalancare le porte alla promozione in Prima al Montignoso che sulla carta e non solo su quella gode dei favori del pronostico. "Tutti noi – sostiene il ds mediceo Tornaboni – pensiamo positivo. In questi sette mesi attraverso il lavoro e tanti sacrifici abbiamo fatto tantissimo. Ora è arrivato il momento di dare il massimo se non vogliamo buttare via tutto".

Com’è nelle caratteristiche del personaggio, il tecnico neroverde Alessandro Fini non cerca altre vie ma va deciso sulla sfida che attende il suo Ricortola contro la seconda della classe Fivizzanese: "E’ una partita che si presenta da sola. Bisogna fare i complimenti ai medicei, hanno lavorato tanto e bene e stanno raccogliendo i frutti. Noi dovremo essere bravi nell’interpretare la gara. Consapevoli di avere di fronte una squadra fortissima, però oggi dovremo avere una sola cosa in testa, fare risultato".

Fuori porta ad alto rischio per la nuova terza forza del campionato Filattierese (55 punti) di scena sul campo del Ponte alle Origini (36). Alla “Fossa dei Leoni“ a Carrara giocano i padroni di casa dell’Atletico contro il San Prospero, pisani alla ricerca dell’intera posta in palio e poi si vedrà. Monzone (33 punti) e Villafranchese (42) si congedano dal campo amico affrontando rispettivamente Carrarese Giovani (54) e Ospedalieri.