Seconda Passo falso della Fivizzanese

CARRARESE GIOVANI: Magnani, Conti (21’ st Del Bergiolo), Bertipagani, Ausili, Agnesini, Zuccarelli, Biasci, Ragonesi, Papi, Canesi (13’ st Micheli), Manfredi. A disp. Poli, Guidi, Bassi, Ricci. All. Incerti.

FIVIZZANESE: Carvajal, Gerali, Clementi, Valentini, Forieri, Bedini, Bianchi, Berti, Salku B., Mencatelli, Mosti. A disp. Pecorelli, Sartorio, Carnaccioli, Cardellini, Tognocchi, Lombardo, Zunino, Salku A., Zarrelli. All. Duchi.

Arbitro: Fantozzi di Livorno.

Marcatori: 3’ pt Agnesini (C), 10’ pt Manfredi (C), 20’ pt Mosti (F), 10’ st aut. Agnesini (C), 37’, 49’ st Micheli (C).

CARRARA - Una super Carrarese Giovani stende la Fivizzanese che vede ridursi a 2 i punti di vantaggio sulla seconda posizione. Al ‘Traversa’ di Fossone la partenza dei padroni di casa è pressoché perfetta: 3’ e Agnesini porta in vantaggio i suoi, che appena 7’ più tardi trovano anche il raddoppio con Manfredi. Superato lo choc anche i lunigianesi si affacciano dalle parti di Magnani e al 20’ accorciano le distanze grazie a Mosti. Nella ripresa spingono forte gli uomini di Duchi, che riescono a trovare il pari sfruttando l’autorete di Agnesini al 10’. La Fivizzanese tenta allora di portare anche il sorpasso, ma i carraresi tengono botta per poi pungere a 8’ dalla fine con Micheli. Mencatelli e compagni si riversano allora nella metà campo avversaria, ma lasciano spazi che vengono sfruttati nel recupero da Micheli, che chiude la festa al 49’.

Alessandro Salvetti