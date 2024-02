Segue dalla pRIMA. Le stelle sul filo e noi sul divano

Leo

Turrini

La prima è figlia della cronaca: fra allenamenti e competizioni, in questo inverno il Circo Bianco si è trasformato in un rodeo di ambulanze, al maschile come al femminile. consolida quindi il sospetto, alimentato da più atleti, che le esigenze dello show business stiano condizionando pesantemente i… bollettini medici. Lo sci alpino per sua natura contiene sempre una componente di rischio. Però il pericolo può magari essere attenuato da una programmazione più attenta, con calendari meno congestionati.

L’altra considerazione vale invece per noi che guardiamo dal divano, per noi che siamo sempre pronti a sparare sentenze se e quando un protagonista, in qualunque disciplina, non ottiene i risultati sperati (tra parentesi: vedrete come rispunteranno fuori gli odiatori da tastiera alla prima sconfitta di Sinner…)

Talvolta siamo portati a dimenticare che quasi sempre gli eroi e le eroine da podio nemmeno hanno trent’anni.

E sono esposti a sollecitazioni, non solo fisiche, micidiali. Servirebbe allora un briciolo di equilibrio nei giudizi.

Dubitando di avere soddisfazioni in materia, intanto tanti cari auguri alla Sofia d’Italia.