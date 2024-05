Serie a femminile. Sassuolo indigesto anche per Guarino. Pari Milan a Napoli

Il Milan femminile pareggia a Napoli e allunga la striscia positiva a nove gare (sette vittorie). Le rossonere di Corti, già certe del primo posto in poule salvezza, sono passate in svantaggio a causa di un’autorete di Gallazzi, poi l’1-1 definitivo di Chmielinski. Ultimo impegno sabato alle 18 al Vismara/Puma House of Football contro la Sampdoria, poi la tournée in Messico: l’Her Nations Tour, che si terrà dal 9 al 16 giugno, chiuderà la stagione. Note positive anche dal settore giovanile, con la Primavera che nei giorni scorsi si è laureata campione d’Italia: 3-1 in finale al Sassuolo.

Passando sull’altra sponda del Naviglio, ko per l’Inter contro il Sassuolo: 2-4. La rete di Prugna e la tripletta di Clelland fanno prendere il largo alle neroverdi, Bugeja e Polli accorciano le distanze. Giornata comunque di festa all’Arena: ingresso gratuito, foto per tutte le mamme e i figli presenti allo stadio, le immagini più belle sui canali Inter. Fin dal pre-partita intrattenimento, musica, trucca-bimbi e un concorso per vincere una maglia (edizione speciale) di Flaminia Simonetti. Si chiude così l’avventura in poule scudetto della squadra di Guarino: quinto posto definitivo perché, all’ultima giornata, le nerazzurre osserveranno un turno di riposo. L.M.