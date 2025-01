Serie A1, turno infrasettimanale. Vero Volley a Firenze per salire ancora. Busto e Bergamo in casa

La Numia va a Firenze per vincere e tenere il passo delle prime della classe, la Volley Bergamo e la Uyba cercano il riscatto contro Roma e Chieri. Questi i tre impegni delle lombarde che stasera affrontano il turno infrasettimanale della serie A1.

La Numia Vero Volley Milano, quarta in classifica con 35 punti a meno 3 da Novara dopo il successo ottenuto contro Cuneo, è attesa alle 20 dalla insidiosa trasferta sul campo di Firenze, reduce dal ko di Pinerolo e appena sopra la zona retrocessione. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia ma fin qui le milanesi (con Egonu pronta al rinnovo) non hanno mai brillato e quindi ci vorranno tanta attenzione e alta intensità per non perdere altri punti.

La Volley Bergamo di coach Parisi, quinta a quota 30, ospita alle 20.30 al PalaFacchetti di Treviglio la formazione della Smi Roma Volley, penultima e bisognosa di punti per dare una svolta ad una stagione fin qui fallimentare.

Busto Arsizio, reduce dal ko di Scandicci, spera di recuperare appieno la Kunzler nel match casalingo (20.30) contro una Chieri proveniente dal clamoroso ko di Perugia e che vorrà rifarsi dopo la sconfitta dell’andata. Ma le farfalle in casa sanno come volare. In palio la sesta piazza dove entrambe stazionano attualmente a pari merito con 29 punti.

