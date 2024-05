Serie A2 femminile, via agli spareggi promozione. Chiaravalle imbattuta. Ora c’è il team Matera

Davanti al proprio pubblico, l’Atletico Chiaravalle termina il campionato da capolista imbattuta. Ora spareggi promozione con il CMB Futsal Team Matera. Battendo il Centro Storico Montesilvano (7-1), le rosanero si confermano regine del girone C con 54 punti, diciassette vittorie, tre pareggi e zero sconfitte. L’ultima giornata della regular season va di scena al Comunale di Chiaravalle, ospite il fanalino di coda Montesilvano. Donati mette subito in chiaro quali siano i posti occupati in classifica e al 7’, in una manciata di secondi, firma la sua personale doppietta. Venturini cala il tris. Capitan Magnanti fa poker. Si conclude la prima frazione di gioco con le padrone di casa a dominare. Al rientro lo spartito non cambia: Taioli segna il quinto gol chiaravallese seguita a ruota da Loth. A tre dal termine arriva il gol della bandiera da parte delle abruzzesi, ma l’Atletico è sempre in agguato e con Nicoletti Pini chiude la gara 7-1, mettendo il punto a una regular season dominata. E ora l’ultimo ostacolo ha il nome di CMB Matera: primo posto nel girone D con 56 punti, diciotto vittorie, due pareggi e zero sconfitte. Entrambe, Atletico e CMB, semifinaliste di Coppa Italia. Domenica 12 maggio al PalaSaponara di Matera gara di andata; domenica 19 maggio il ritorno a Chiaravalle. "Il Matera lo conosciamo come squadra e come singoli- commenta il tecnico chiaravallese Nicolò Molinelli- Personalmente la seguo già da parecchie settimane in previsione di un possibile incrocio che poteva capitarci tra playoff e Coppa: è una squadra forte, ha dominato il suo girone come noi nel nostro, non ha mai perso, ha un’ampia rosa ed alcune pedine di esperienza importante, anche in categoria superiore. Sono costruite per vincere, ma lo siamo anche noi".

ATLETICO CHIARAVALLE: Scialla, Magnanti, Donati, Loth, Pini. A disposizione Venturini, Lanzarotti, Taioli, Cea, Ferroni. All. Molinelli.

Alice Mazzarini