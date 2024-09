Serie B Interregionale. Bramante e Loreto alzano i ritmi verso il campionato. Serie di amichevoli per le due squadre pesaresi

Il campionato della Serie B Interregionale di basket partirà domenica 29 settembre. Il Loreto esordisce in casa, alle 17, al PalaMegabox contro Recanati. E per arrivare al meglio al primo appuntamento della regular season, i gialloblù stanno giocando una serie di amichevoli. L’ultima è stata sabato scorso in trasferta con Ravenna, che milita nella categoria superiore, e la gara è terminata 100 a 83 per i romagnoli. "È stata una buona amichevole contro una squadra che farà sicuramente una buonissima stagione – sostiene il general manager di Loreto, Federico Ligi –. Loro sono già avanti nella condizione atletica, giocheranno nella serie B Elite, ma noi abbiamo assolutamente retto l’urto, disputando tre quarti sempre alla pari con loro, avendo un solo passaggio a vuoto nel terzo quarto, quindi il lavoro prosegue bene. La squadra si sta amalgamando anche in vista delle prossime amichevoli, quella di stasera e quella di sabato, che saranno importanti test. L’intesa cresce, la condizione migliora, con Ravenna abbiamo firmato una buona prestazione che ci fa ben sperare in attesa di iniziare il campionato". Le prossime amichevoli che giocheranno i ragazzi del presidente Lorenzo Pizza sono oggi alle 18.30 al PalaMegabox contro Fossombrone, che è di una categoria inferiore, e sabato 21 settembre alle 17, sempre al PalaMegabox, contro il Bramante, che è nello stesso girone della squadra di coach Gabrielle Ceccarelli.

A proposito del Bramante, anche la squadra di coach Massimiliano Nicolini si sta ben preparando all’inizio del campionato di Serie B Interregionale. Nell’ultimo test match con Senigallia, i biancoblù hanno vinto lontano dalle mura casalinghe con il punteggio di 64-73. I ragazzi di coach Nicolini l’hanno spuntata nel primo ed ultimo quarto, mentre i biancorossi padroni di casa hanno avuto la meglio nel terzo parziale. Terminato in parità il secondo periodo. Il punteggio finale ha però premiato i pesaresi. "C’è ancora tanto da lavorare in vista del campionato che inizierà fra due settimane – avvisa il dirigente Fabio Lanci –. Il meccanismo è da oliare e c’è da migliorare la forma fisica di qualche elemento che risente dei carichi atletici tuttora in corso. Nel complesso, qualche passo avanti rispetto all’ultima amichevole che abbiamo disputato contro l’Urbania si è visto, ma abbiamo ancora tanto da fare".

b. t.