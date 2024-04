Serie B Interregionale. Quarrata scalda i motori e si prepara per lo scontro infuocato con l’Use Empoli

Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata scalda i motori in vista della serie playoff contro Empoli. I quarti di finale di Serie B Interregionale prenderanno il via sabato, con il Dany Basket di scena in trasferta alla palestra Lazzeri (palla a due alle 21). Un impianto che evoca bei ricordi ai biancoblu: lo scorso 14 gennaio, la truppa di coach Alberto Tonfoni è diventata la prima squadra a violare quel parquet in questa annata, imponendosi con il risultato di 69-65. Insomma, a Rosselli e compagni qualche brutto pensiero potrebbe venire vedendo dall’altra parte Quarrata. Il secondo atto della serie è in programma in via Arcoveggio mercoledì primo maggio (via alle 18), mentre il terzo episodio (dovesse servire) si disputerebbe a Empoli sabato 4 maggio (inizio alle 21).