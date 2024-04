Serie B Nazionale. Accordo trovato tra Fabo e Gema. Ecco le date del primo turno

Prima ancora che arrivasse l’ufficialità, scattata con il successo dei leoni termali sul parquet di Desio, il probabile arrivo al terzo e quarto posto nella graduatoria finale del girone A di Fabo Herons e Gema Montecatini aveva già fatto scattare l’allarme circa le problematiche logistiche che questa eventualità avrebbe innescato. Il vantaggio del campo nel primo turno dei playoff per entrambe le franchigie termali comporta la disputa di gara 1 e gara 2 fra le mura amiche e possibilmente in contemporanea, circostanza che per le due squadre di Montecatini non è evidentemente percorribile, a meno che una fra Gema e Fabo non si fosse trovata un altro impianto in cui disputare i playoff. Con quest’ultima ipotesi scartata a priori da entrambe le fazioni rossoblù era dunque chiaro che una delle due avrebbe dovuto cercare un difficile accordo con la società avversaria per modificare l’intero programma della prima serie di questa post-season.

Accordo che è stato trovato fra Gema e Ristopro Fabriano, peraltro con tempistiche da record, per anticipare le date dei primi due capitoli casalinghi della sfida con la formazione allenata da Andrea Niccolai. Come comunicato ieri dal club del presidente Andrea Lulli sui propri canali social, Gema giocherà gara 1 al PalaTerme sabato 4 maggio alle 20.30 e non domenica 5 maggio alle 18, con gara 2 che slitterà anch’essa a lunedì 6 maggio allo stesso orario. Resterà invece immutato il resto del programma: fra gara 2 e gara 3, prevista per venerdì 10 maggio alle 21 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, trascorreranno infatti quattro giorni e non tre, mentre l’eventuale gara 4 si disputerà domenica 12 maggio alle 19 sempre nella tana della Janus. La data di gara 5 è già un piccolo giallo, ma se ambedue le serie che coinvolgono le squadre montecatinesi dovessero arrivare alla ’bella’, e quindi tornare al PalaTerme, tutto lascia pensare che stavolta sarebbero gli Herons ad anticipare: Gema infatti ha reso noti anche giorno e orario della propria gara 5, ovvero mercoledì 15 maggio alle 20.45.

Tutto delineato o quasi anche per il quarto di finale fra Fabo e Gemini Mestre, con gara 1 e gara 2 che seguiranno il programma canonico dettato dalla LNP: si comincia domenica 5 maggio alle 18 in via Cimabue ed il palazzetto termale sarà teatro anche della seconda partita, calendarizzata per martedì 7 maggio con palla a due alle 20.30.

Spostandosi in laguna le cose si fanno più complicate, perché il palazzo della Gemini Mestre è il mitico Taliercio, lo stesso che ospita le gare interne della Reyer Venezia, e la concomitanza con i playoff di Serie A che prenderanno il via nel weekend del 11-12 maggio potrebbe forzare lo spostamento dell’eventuale gara4 inizialmente prevista per domenica 12 alle 18. Sembra invece attualmente salva la data di gara3, che andrà in scena venerdì 10 maggio alle 20:30.

Filippo Palazzoni