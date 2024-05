Serie B Nazionale: il coach degli Herons analizza la serie vinta 3-0 con Mestre e guarda alle semifinali. Barsotti: "Fabo solida e matura: avanti così»

Una dimostrazione di maturità e solidità. La Fabo ha chiuso la serie con la Gemini Mestre con un netto 3-0 e lo ha fatto davvero nel migliore dei modi. Espugnare il Taliercio e firmare al primo match point l’accesso alle semifinali playoff porta con sé benefici sotto tanti punti di vista. In primis, sotto il punto di vista della convinzione di essere una squadra pronta per lottarsi la promozione fino in fondo: gli Herons hanno lanciato un segnale forte, inequivocabile. Vincere su un parquet espugnato solo due volte in regular season è un attestato di forza. "Siamo stati bravi a rendere semplice una serie che sulla carta non lo era affatto – sottolinea coach Federico Barsotti –. Pensavamo tutti che questo scontro con Mestre fosse destinato ad arrivare a gara 5, soprattutto visto il nostro e il loro andamento interno in regular season. Eravamo pronti a una serie lunga e invece siamo riusciti a rendere corta giocando con maturità e grande concretezza. In gara-3 abbiamo portato la gara dove volevamo, senza subire dei break importanti e gestendo bene il punteggio nell’ultimo quarto".

Oltre all’autoconvinzione di essere forte, la Fabo chiudendo sul 3-0 si è anche concessa dei giorni di riposo extra rispetto alla prossima avversaria che uscirà dalla sfida fra Ruvo di Puglia e Piombino, che oggi saranno impegnate in terra livornese in gara-4, con i pugliesi avanti 2-1. "Conta tanto aver chiuso la serie al primo tentativo – sottolinea Barsotti –, perché questo ci consente di recuperare energie in vista della semifinale, un fattore determinante per arrivare pronti sia mentalmente che fisicamente. Non sappiamo se affronteremo Ruvo o Piombino, per noi non cambierà nulla comunque. L’importante sarà giocare con gioia e con la consapevolezza di avere tanto potenziale. Dopo aver vinto la Coppa Italia, ora siamo fra le migliori otto squadre della B Nazionale. Non dobbiamo avere paura di nessuno".

N. Cas.