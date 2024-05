Serie B Nazionale. La Fabo affila le armi. Si rivede Carpanzano

La Fabo Herons Montecatini ha messo nel mirino la Gemini Mestre. Dopo una settimana di scarico e recupero dalle tossine di una regular season extra large da 34 giornate, il gruppo allenato da coach Federico Barsotti è tornato ad aumentare i carichi di lavoro. Si è rivisto in palestra anche Gianluca Carpanzano: il numero 5 rossoblù, assente in gare ufficiali dal 14 gennaio scorso, sta continuando il programma di recupero dall’infortunio e vuole provare a bruciare le tappe. Difficile sia a disposizione già dalla serie contro Mestre, più probabile un rientro in corsa nel caso Natali e compagni dovessero proseguire il loro percorso nella postseason, obiettivo dichiarato dalla dirigenza termale ma tutt’altro che scontato.

La formazione avversaria guidata da coach Cesare Ciocca vanta infatti al pari con Jesi la miglior difesa del Girone B di Serie B Nazionale con 72.1 punti subiti a gara. Sia termali che lagunari hanno le armi per rompere gli schemi: il talento di Adrian Chiera e Matej Radunic può scardinare qualsiasi meccanismo difensivo ma dall’altra parte contenere il croato Sven Smajlagic non sarà per nulla semplice per i ragazzi in rossoblù. Fondamentale sarà la difesa di Dell’Uomo sull’asso croato, come decisiva sarà la lotta sotto le plance: Arrigoni, Sgobba e lo stesso Radunic (più Lorenzetti) se la dovranno vedere con un’altra batteria di lunghi niente male come quella composta da Caversazio, l’ex Pielle Lenti, e il nuovo arrivato Aromando. Non meno scintille prevede la sfida fra play Mazzucchelli-Benites, un autentico gestore del ritmo il primo a cui il secondo dovrà togliere fiato e punti di riferimento. La passata stagione il rendimento del giocatore italo-dominicano esplose letteralmente nella postseason, facendo le fortune della Elachem Vigevano che strappò la promozione in A2 dalle mani delle più quotate Orzinuovi e Real Sebastiani Rieti. Il popolo di fede Herons spera che ’Ben’ ripeta l’exploit anche con indosso i colori di Montecatini.

Filippo Palazzoni