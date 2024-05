Serie B Nazionale: stasera gara-3 con Mestre. Fabo di scena in laguna per provare a chiuderla

La Fabo Montecatini sbarca in laguna forte del 2-0 maturato fin qui nei primi due capitoli del primo turno playoff di Serie B Nazionale contro la Gemini Mestre. La formazione veneziana ospiterà questa sera alle 20:30 al mitico PalaTaliercio gara-3 della serie che per Mazzucchelli e compagni avrà già il sapore della sfida senza ritorno: i biancorossi si giocano il tutto per tutto con l’obiettivo di tornare domenica sul parquet di casa per disputare la quarta partita di questo confronto. Coach Federico Barsotti e i suoi ragazzi non sono ovviamente dello stesso avviso: chiudere ogni discorso già in gara-3 per gli "aironi" significherebbe non solo ottenere un altro risultato storico per il club termale, che mai fino ad ora è riuscito ad andare oltre il primo turno in una postseason di Serie B, ma anche prendersi un vantaggio "temporale" nei confronti della eventuale prossima avversaria in semifinale. Al termine delle prime due gare Ruvo di Puglia e Piombino sono infatti sull’1-1, ciò comporta che la serie si prolungherà almeno fino a domenica e chiunque ne uscirà vincitore avrebbe due giorni in meno di Montecatini per preparare gara-1 del turno successivo. "Non mi faccio illusioni: ci aspetta un compito veramente arduo - confessa il condottiero della Fabo - Siamo avanti 2-0 ma per passare ci manca ancora una vittoria e dovremo cercare di ottenerla in un palazzetto in cui Mestre ha perso soltanto due volte. Ora viene il difficile: dobbiamo approcciarci a questa sfida con grande umiltà ma anche con la consapevolezza di essere una squadra in grado quest’anno di vincere 11 volte lontano dal PalaTerme, Coppa Italia a parte". A giocare un ruolo chiave potrebbe essere il vissuto dei tanti veterani di casa Herons, che su partite come quella di stasera hanno costruito carriera e reputazione cestistica: "Mi aspetto che i Chiera, gli Arrigoni, i Natali traccino la via, ma se vogliamo centrare l’impresa dovremo giocare da squadra – commenta Barsotti – Mestre in questo senso la vedo molto simile a noi, hanno una solidità impressionante".

Filippo Palazzoni