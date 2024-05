Serie B. Pronti per la cavalcata playoff. Il Pisa osserva alla finestra

La stagione entra nei dieci giorni conclusivi, quelli che scriveranno i verdetti definitivi e contestualmente definiranno anche l’organico che affronterà l’annata 2024-25. Il Pisa e i suoi tifosi stanno alla finestra in attesa di capire quali formazioni faranno loro compagnia dal prossimo 17 agosto, data fissata per la partenza del futuro campionato. Questa sera scatteranno le semifinali dei playoff, dove il tabellone propone gli incroci tra Palermo e Venezia (andata oggi al "Barbera") e fra Catanzaro e Cremonese (primo capitolo domani al "Ceravolo"). La compagine calabrese è l’ultima ad essersi qualificata per il penultimo atto degli spareggi promozione: decisiva per la compagine di mister Vivarini la vittoria nel turno preliminare contro il Brescia. Sabato sera i lombardi hanno spaventato e non poco i giallorossi, conducendo il match 2-1 fino all’ultimo dei sei minuti di recupero: i padroni di casa, dopo il primo pareggio siglato da Iemmello, sono riusciti a siglare il 2-2 nell’ultimo assalto da corner con Donnarumma e poi hanno dilagato nei supplementari – con il Brescia letteralmente piegato dalla fatica e dalla batosta psicologica incassata al triplice fischio -, chiudendo sul 4-2 con Brignola e la doppietta di Iemmello. Tra oggi e domani ancora i calabresi di Vivarini e il Palermo (sbarazzatosi della Sampdoria nel preliminare con un secco e meritato 2-0) proveranno a far valere il fattore campo in vista delle gare di ritorno: il 24 maggio si giocherà a Venezia e il 25 maggio a Cremona. Da ricordare che, in caso di parità nel numero di reti segnate nei 180 minuti, non si andrà ai supplementari: passerebbero in finale i lagunari e i grigiorossi in virtù della migliore classifica. La finale è in programma tra il 30 maggio (andata) e il 2 giugno (ritorno). Rimangono invece soltanto novanta minuti per stabilire quale sarà la quarta retrocessa in Serie C: dopo l’1-1 dell’andata al "San Nicola", giovedì 23 maggio il Bari dovrà esclusivamente vincere per salvare la categoria e spedire all’inferno la Ternana. Al contrario gli umbri possono affidarsi ai due risultati su tre a disposizione: anche in questo caso non si andrà ai supplementari e, in caso di pareggio, si spalancherebbero le porte della C per il Bari.

M.A.