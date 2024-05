Serie C. Bottegone, è salvezza. Retrocede Pontedera

Una vittoria che profuma di salvezza. La Valentina’s Camicette Bottegone, priva di Niccolò Milani, supera con il punteggio di 71-67 la Juve Pontedera in gara-4 alla palestra Martin Luther King, chiudendo a proprio favore, 3-1, la serie finale dei playout di C. Dopo il passaggio a vuoto accusato in gara-3, stavolta la squadra allenata da Maurizio Milani fa rispettare il fattore campo, conquistando la salvezza: la prossima stagione sarà ancora serie C. Davanti al pubblico amico, accorso in gran numero e "caldissimo", i gialloneri dominano per 33 minuti, ma poi, in vantaggio di 20 lunghezze, escono dalla partita, rischiando di essere raggiunti proprio sul più bello. Alla fine, è festa grande (ma che spavento!). "Siamo arrivati al traguardo e, per tutto quello che c’è capitato in quest’annata sportiva, non era affatto scontato – asserisce il coach di Bottegone, Milani –. A iniziare dal grave infortunio patito da un giocatore importante dopo pochi minuti della prima partita di campionato sino ai punti di penalizzazione che ci sono stati comminati e che hanno cambiato il nostro cammino-playout, passando attraverso sofferenze di vario tipo. Inoltre, non dimentichiamoci che il risultato è arrivato battendo un avversario quale Pontedera, che nel girone d’andata è sempre stato nelle prime posizioni della classifica. Entrando nel merito di gara-4, abbiamo notato ancora una volta come siamo capaci di vivere di up e down, com’è successo per tutto l’arco della stagione: abbiamo disputato tre quarti di gara notevoli e poi nel finale siamo calati, ma nonostante questo, siamo rimasti concentrati, riuscendo a portarla a casa, l’unica cosa che contava. Chiudiamo una stagione di serie C da neopromossi con il mantenimento della categoria: resta un pizzico di rammarico per come abbiamo concluso la prima fase, visto che avremmo potuto entrare tra le prime quattro accedendo ai playoff. Poi c’è stato un periodo di calo, ma finiamo con 6 vittorie su 7 nei playout e, di conseguenza, la salvezza è meritata".

Gianluca Barni