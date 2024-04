Serie C: cambia il tabellone dei playout. Bottegone penalizzato

Una penalizzazione di 3 punti per un leggero ritardo nel pagamento di una rata federale ha cambiato le sorti della classifica del Bottegone Basket che adesso si trova al sesto posto modificando anche il tabellone dei playout di Serie C. La società ha diffuso una nota per chiarire quanto avvenuto. "Il Bottegone Basket comunica di aver ricevuto, nella giornata odierna di mercoledì 17 aprile 2024, specifica comunicazione dalla Fip Toscana della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nel girone D della fase di Qualificazione ai playout di Serie C che si è concluso nell’ultimo weekend. La penalizzazione deriva da un disguido tecnico che ha portato ad effettuare il pagamento della quinta rata federale, di importo irrisorio, in leggero ritardo e pertanto è stata applicata la sanzione dei punti da decurtare per il campionato in corso. La società è indubbiamente rammaricata per questa decisione e, oltre a scusarsi con tutti gli sportivi di Bottegone, conferma la propria convinzione di lavorare al meglio, sia in campo che fuori, per arrivare ad ottenere il traguardo della salvezza e che questa decisione arrivata a pochi giorni dall’inizio dei playout dovrà essere soltanto uno stimolo, per tutti, a fare meglio".

Considerando che la stessa sanzione è stata comminata anche al Cus Pisa, la Valentina’s Camicette Bottegone passa da 10 a 7 punti nel girone D di Qualificazione retrocedendo dal 5° al 6° posto in classifica. In questo modo cambia anche il tabellone dei playout, col primo turno che vedrà i gialloneri opposti alla Bama Altopascio. Gara 1 contro il Bama è in programma domenica prossima (ore 18) a Ponte Buggianese.

Maurizio Innocenti