Serie C e D. Pieve a Nievole va in scioltezza. Bottegone s’impone al tie break

"Cogli tre punti d’oro, cogli tre punti d’oro", canta Lorenzo Branduardi, coach del Montebianco Volley Pieve a Nievole, parafrasando "Cogli la prima mela" del più celebre Angelo Branduardi. Il tecnico della squadra valdinievolina gioisce assieme alle sue giocatrici, capaci di strapazzare con il punteggio di 3-0 (12, 15, 12 i parziali, nettissimi) il Paradu Ecoresort Donoratico, nella terza e ultima giornata del girone di andata dei playout di serie C femminile. Dopo i due punti conquistati nel senese, un 3-2 non particolarmente brillante al cospetto del Giottivittoria, ecco i tre ottenuti contro la decimata formazione allenata da Grillandini, con soltanto sette elementi a disposizione. La salvezza si avvicina a grandi passi: ora la compagine pievarina è al comando del girone all’italiana con 5 punti, davanti a Giottivittoria Siena e Donoratico a 2. Partita senza storia, quella con le livornesi, ma attenzione: ci sono ancora le sfide del girone di ritorno, guai ad abbassare la guardia.

Una partita dalle mille emozioni. Il Progetto Volley Bottegone non dimenticherà tanto facilmente il debutto ai playoff di serie D: si è imposto 3-2 (25-19, 25-27, 25-21, 15-25, 15-11) a Calci contro il Facile Salire Vbc, nel primo turno del girone d’andata. Un successo prezioso, arrivato al termine di "una gara da montagne russe", come la definisce il patron Querci. "Un saliscendi incredibile per la forza dell’avversario. Incontro difficile, ma ben interpretato da noi: una bellissima giornata, in un palazzetto strapieno, con un arbitro praticamente perfetto. Siamo davvero contenti. Ora sotto con Certaldo, sabato prossimo, alla King". "C’è stata un po’ di tensione iniziale, d’altronde era la prima dei playoff, poi abbiamo giocato da par nostro, reagendo bene alle difficoltà. Ora ci prepariamo ad affrontare il forte Certaldo, la squadra indicata come favorita alla promozione. Speriamo di avere una palestra piena e traboccante d’entusiasmo: le ragazze meritano di essere supportate", fa sapere il diesse Speciale.

Gianluca Barni