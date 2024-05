Serie C e D. Pieve a Nievole vince ancora e ’vede’ la salvezza. Bottegone sogna: successo al tie break su Certaldo

Due successi che fanno gonfiare il petto. Montebianco Volley Pieve a Nievole e Progetto Volley Bottegone vincono i rispettivi confronti dei playout di serie C e playoff di D. La Pieve supera 3-0 (11, 20, 15 i parziali) il Giottivittoria Siena; Bottegone 3-2 (25-10, 22-25, 25-17, 19-25, 15-11) la Pallavolo Certaldo. In virtù di questa affermazione, Montebianco guida la classifica del girone con 8 punti dopo quattro giornate; a 2, Donoratico e Siena. Manca un’inezia alla salvezza. Bottegone è al comando del raggruppamento con Certaldo a quota 4, dopo tre turni; chiude Calci a 1. "Come prevedibile, partita molto dura – osserva il direttore sportivo di Bottegone, Luigi Speciale –. Partenza a razzo da parte nostra, ma come spesso c’è capitato, è calato il livello di alcuni fondamentali e siamo andati in difficoltà. Buona, comunque, la reazione, che ci ha consentito di recuperare e vincere il terzo set. Quarto parziale negativo, nel quinto altra eccellente reazione. Questi 2 punti ci garantiscono di giocarcela sino alla fine. Siamo molto soddisfatti, perché la squadra non muore mai. Sabato prossimo gara fondamentale contro Calci, per poterci giocare il tutto per tutto a Certaldo, in un confronto che si prevede infuocato, visto il calore del pubblico fiorentino". "Ottima prova, pur con qualche sbavatura dettata dalla forza delle avversarie. Promozione in C? Non saprei: ora il calendario è tosto", si nasconde Athos Querci.

Gianluca Barni