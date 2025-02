Serie C, girone A. Lecco, tabù trasferta da sfatare. La società ha chiesto una svolta

Il Lecco cerca di spezzare una maledizione lunga 462 giorni (tanti i giorni trascorsi dall’ultima vittoria in trasferta) per cercare di abbandonare una scomodissima quintultima piazza. E non perdere, quasi definitivamente, le speranze di riagganciare i playoff (-8 punti). Oggi alle 15, in casa dell’Arzignano, partita importante per la squadra lecchese che, in settimana, ha perso Mattia Tordini, in prestito al Messina, ma soprattutto Artur Ionita, il giocatore più forte in rosa insieme a Marrone, passato inaspettatamente nei giorni scorsi alla Triestina. Ma il Lecco potrà schierare, proveniente da Trieste, il centrocampista Christopher Attis. Quello odierno potrebbe essere un bivio per il Lecco e per il tecnico Volpe anche perché la proprietà avrebbe chiesto espressamente una vittoria per cambiare rotta.

Probabile formazione (3-5-2): Furlan; Martic, Marrone, Ferrini; Grassini, Marino, Di Gesù, Frigerio, Kritta, Sene, Sipos. All. Volpe. Fulvio D’Eri