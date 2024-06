Serie C. Lecco senza iscrizione. Ancora poche ore per trovare le risorse

Il tempo delle chiacchiere è finito. Entro domani, infatti, il Lecco, così come tutte le squadre che hanno il diritto di disputare la serie C, dovrà consegnare in Lega Pro tutta la documentazione necessaria per formalizzare l’iscrizione al campionato: domanda di iscrizione e fidejussione di 350mila euro in poche parole. Col pagamento degli ultimi stipendi arretrati, effettuato alla fine della scorsa settimana, il Lecco potrà consegnare una domanda di iscrizione praticamente “immacolata“. Il “nodo“ risiede nel riuscire a depositare, entro domani, la fidejussione perché fino a venerdì scorso il patron Paolo Leonardo Di Nunno (foto) non era certo di riuscire a racimolare i soldi necessari. "Ci sto provando – ci ha detto Di Nunno venerdì –, il termine del 4 è inderogabile, come mi hanno ribadito in Lega. Se non ci riesco dovrò mettere tutto nelle mani del sindaco di Lecco". Evenienza, quest’ultima, che nessuno vuol prendere in considerazione: vorrebbe dire ripartire al massimo dalla D. Nelle ultime ore le nubi si starebbero però diradando, con Di Nunno deciso a trovare a tutti i costi i soldi. Anche perché solo con l’avvenuta iscrizione alla C, potrebbe vendere il Lecco alla cordata capeggiata da Aniello Aliberti, sempre che quest’ultimo abbia i soci. Fulvio D’Eri