Settebello, chance d’oro per il riscatto. Croazia da battere: in palio c’è la storia

Nella ’tonnara’ londinese del 2012 fu proprio la nazionale con la bandiera a scacchi a negarci la gioia dell’oro olimpico della pallanuoto. Oggi, quella partita che è ormai un classico si ripete: il Settebello di Sandro Campagna, tre finali iridate nelle ultime quattro edizioni, contro la Croazia, una nazionale che ha fatto la storia di questo sport. Si gioca alle 15.30 ora italiana: la partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2.

Nel frattempo, ieri obiettivo raggiunto per le azzurre della pallanuoto, che hanno agguantato al fotofinish il pass per Parigi 2024. Il Setterosa, nella partita che valeva l’’ultimo posto per accedere ai Giochi, ha sconfitto il Canada per 18 a 12. Un obiettivo sofferto, perché il biglietto per Parigi è sfuggito di mano più volte alle ragazze del ct Carlo Silipo. In particolare, dopo la sconfitta contro la Grecia.

Il pass per i Giochi l’ha strappato anche la staffetta 4x200 stile libero maschile in questi Mondiali di Doha. Nella finale ha chiuso al quinto posto, mentre Simona Quadarella ha ottenuto l’accesso alla gara per le medaglie degli 800 stile libero, e punta al bis d’oro dopo il successo ottenuto nei 1500.

"Sono andata al risparmio ma la finale sarà più competitiva ed anche più divertente. Sono tutte avversarie molto valide – sono le parole della romana –. La vittoria di martedì mi ha alleggerito in generale; oggi mi sentivo molto più tranquilla, che da una parte è una cosa buona ma anche pericolosa perché magari tendi ad adagiarti". La staffetta 4x200sl ha raggiunto l’importante traguardo del pass olimpico con il quartetto Alessandro Ragaini, Stefano Di Cola, Marco De Tullio e Filippo Megli, qualificandosi per la finale con il terzo tempo assoluto, ma nella gara per le medaglie non è riuscita a salire sul podio. L’oro è stato vinto dalla Cina, in 7.01.84, davanti alla Corea del Sud e agli Stati Uniti.