Settore Giovanile. La Primavera domani in trasferta a Frosinone

I giovani del settore giovanile biancorosso preparano il week end. In campo, a partire da domani, la squadra Primavera allenata da Moll Moll che sarà impegnata nella trasferta di Frosinone, al centro sportivo Ferentino, con fischio di inizio del match alle 14,30. Riposano, invece, le formazioni Under 15,16 e 17, mentre l’Under 12 sarà impegnata nella seconda fase del torneo "Fair Play Elite", alle 15,30 a Bosco. Domenica, invece, sarà di scena l’Under 14 che sarà impegnata in trasferta contro il Frosinone al centro sportivo "Capo i Prati". Match casalingo, invece, per Under 13: Perugia-Ascoli si gioca alle 15 al "Piola" di Sanfatucchio. Per Under 12, Under 11: Perugia-Ascoli (test match), dalle 14 al "Paolo Rossi". Le ragazze del femminile saranno impegnate per la nona giornata della Coppa Eccellenza, appuntamento alle 17,30 a Marsciano.