Settore giovanile. La Primavera muove la classifica. Pareggio in casa dello Spezia

Muove la classifica la Primavera di Moll Moll che torna da La Spezia con un punto (1-1) e si porta solamente a due punti dall’Avellino, reduce dalla sconfitta con il Monopoli. Primo tempo che si chiude sul risultato di 1-0 per i biancorossi: decisiva la rete al 22’ di Romano. Ma è proprio all’inizio della ripresa che i liguri riescono ad agguantare il pareggio, con la rete di Felici.

Nel finale, spavento per il biancorosso Giorgetti che a causa di un contrasto di gioco è stato costretto ad uscire, dopo aver riportato un leggero trauma cranico. Il classe 2006 è stato prontamente accompagnato in ospedale, per ricevere le dovute cure ed i dovuti controlli. Il Perugia calcio manda un grande augurio di pronta guarigione a Matteo.

PRIMAVERA: Yimga, Bussotti (31′ st Pirani), Giorgetti (35′ st Belloni), Ambrogi, Brunori, Panaro, Dottori, Perugini (31′ st Casagrande), Berta (21′ st Barberini), Agosti, Romano. A disp.: Belia (GK), Mori, Calzoni, Cardoni, Karafili, Napolano, Rossi, Peruzzi. All.: Juan Moll Moll

Marcatori: 2′ pt Romano (P), 2′ st Felici (S)