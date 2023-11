Shiffrin, il mito nei numeri. È a 89 vittorie

La statunitense Mikaela Shiffrin consolida la sua leggenda raggiungendo la vittoria numero 89 in Coppa del Mondo. Lo fa ringraziando l’inforcata della slovacca Petra Vhlova, che le ha consegnato il secondo slalom di Levi, davanti alla croata Leona Popovic e alla tedesca Lena Duerr. La Vlhova era nettamente al comando sino a tre quarti di gara con un vantaggio di più di un secondo sull’americana quando è arrivato il millimetrico errore. Per l’Italia un buon risultato per la trentina Martina Peterlini finita 12ª, con un recupero di sedici posti sulla prima manche.

Anche nello slalom di sabato la ragazza di Rovereto era stata la migliore italiana con la 17ª posizione, recuperandone dodici nella seconda manche. Ieri le altre sette italiane al via non si sono qualificate tra le prime trenta che hanno preso parte alla seconda manche.

La coppa del mondo donne nel prossimo fine settimana dovrà sfidare la sorte ed il meteo, visto che in calendario ci sono le due discese di Zermatt-Cervinia dove ci sono appena state le cancellazioni delle due gare degli uomini. Anche la libera di ieri è stata infatti annullata per neve e vento: sinora gli uomini non hanno ancora potuto gareggiare in questa edizione della coppa del mondo.

Tornando alla Shiffrin, dopo aver tolto a Ingemar Stenmark il record di vittorie, ora punta un altro primato dello svedese: finora i podi dell’americana sono 139, dal 1989 il primato di Stenmark è fermo a quota 155.

Alla fuoriclasse americana ne mancano sedici per raggiungere il mito anche in questa graduatoria.