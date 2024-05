Si parte il 3 giugno. Torneo dei Rioni. Tutte pronto, le novità

C’è già molto fermento ed eccitazione a Monsummano Terme, per il Torneo dei Rioni, pronto a partire il 3 giugno prossimo. Quella del 2024 sarà la settima edizione della lunga kermesse calcistica estiva monsummanese, che terminerà l’11 luglio con la finalissima. Presso la "Sala Walter Iozzelli" della Biblioteca Comunale "Giuseppe Giusti", c’è stata la presentazione del torneo sabato mattina, ed anche il sorteggio dei due gironi, da cui verrà poi fuori il nome della formazione vincitrice, e pronta a prendere il posto del rione Le Case, squadra che ha trionfato lo scorso anno. Oltre ai referenti delle 8 squadre, hanno fatto gli onori di casa Matteo Barsotti e Luca Buccellato, assieme a Libero Roviezzo, l’assessore allo sport e agli impianti sportivi di Monsummano Terme. Il Comune infatti patrocinerà ancora una volta l’evento, che avrà anche una grossa copertura coi social media.

Tra le novità dell’edizione 2024, c’è il ritorno allo stadio "Strulli", dove si giocheranno tutte le partite in programma che, tra fase a gironi e fase ad eliminazione diretta, saranno 17. La 18esima gara sarà invece quella più intrigante di tutte, e rappresenta una novità assoluta: la vincente del Torneo dei Rioni di Monsummano Terme, affronterà quella che trionferà nel Torneo dei Rioni di Montecatini Terme, pronto ad iniziare dal prossimo 30 maggio. Sarà quindi una sorta di SuperCoppa, che darà ancora più pepe alla competizione, e alla sana "rivalità" che c’è spesso stata tra i due grandi comuni valdinievolini.

Per introdurre questa novità, erano presenti Gualtiero Bracali ed Alessandro Calistri, due importanti esponenti del Torneo dei Rioni di Montecatini Terme. Il sorteggio dei due gironi, ha dato questo responso: nel gruppo A sono finiti i rioni de Le Case, Cintolese, Grotta Giusti e Pozzarello/Montevettolini; il gruppo B ha al suo interno Vergine dei Pini, Centro, Bizzarrino/Pazzera e Grotta Parlanti. La prima partita, in programma il 3 giugno, vedrà in campo il rione de Le Case contro quello di Cintolese.

Simone Lo Iacono