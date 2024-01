Si parte oggi. Una maratona da 8mila chilometri

La Dakar prende il via oggi per la quinta volta in Arabia Saudita. La 46/edizione della maratona partirà da Al-Ula per un’odissea di 7.861 chilometri, con 4.716 di prove speciali, nel regno saudita con arrivo il 19 gennaio a Yanbu, sul Mar Rosso. Al via ci saranno 425 veicoli di varie categorie e 778 tra piloti ed equipaggi. Principali favoriti per la vittoria tra le auto sono il qatariota ;Nasser Al-Attiyah, campione del volante e olimpionico di tiro a volo, i francesi Sebastien Loeb e Stephane Peterhansel e lo spagnolo Carlos Sainz.