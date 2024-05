Sincronette da applausi. Fra piscina e...fotografia

Il Lerici Sport torna con buoni risultati dal Trofeo nazionale ’Spring San Marino’ di nuoto sincronizzato femminile, cui hanno preso parte oltre 50 società, più di 1500 atlete e 800 coreografie. Il sodalizio lericino ha gareggiato in tutte le categorie con 14 balletti guidati da Victoria Poles ed Elira Zeqaj. Nella categoria Esordienti C in doppio settime Azzurra Bellotto e Maddalena Ricciardi e none Gaia D’ Esposito e Giulia Pesci. Nelle Esordienti B 10ª Aurora Folegnani e 28ª Alice Renna; su 28 doppi ventisettesime Francesca Tonnelli e Maddalena. Nelle Esordienti A, 19ª Ginevra Iaria; nel doppio 32esime Lara Giaccio e Mia Bonanini e quarantesime Anna D’ Esposito e Annachiara Vignoli. Su 30 compagini in lizza nella competizione a squadre, 18ª quella composta da Iaria, Giaccio, Bonanini, D’Esposito e Vignoli. Fra le Ragazze, nel singolo Vittoria Ceretti è 9ª, Giulia D’ Ambrosio e Martha Macera 38esime. Nel Trio 14 il terzetto Pighini-Escobar-Pesci. Nella concorrenza a squadre 21ª il team con Pighini, Escobar, Pesci, Macera, Ambrosio, Ceretti, Malaspina e D’Alessio. Nelle Juniores, nel doppio, 42esime Sophia Ricci e Syria Bandoni. Infine Agnese Di Gregorio, ’sincronette’ del Lerici, ha vinto il concorso "Il bello dello sport - Premio fotografico Nicali-Iren" indetto (per disegni, testi e foto inerenti lo sport) fra le classi seconde elementari della Liguria. Terza (fra le quinte classi) invece la pallanuotista Bianca Ferrarese.