Slittino. Voetter-Oberhofer ci hanno preso gusto. Seconda Coppa del mondo di fila

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto per la seconda volta consecutiva la coppa del mondo generale di slittino nel doppio femminile. Il quarto posto a Sigulda (Lettonia) ha certificato il nuovo successo della coppia italiana che con 955 punti precede le tedesche Degenhardt/Rosenthal e Eitberger/Schimer. Il successo dell’ultimo atto stagionale è andato proprio a Degenhardt/Rosenthal che hanno superato le connazionali di Eitberger/Schimer, con le austriache Egle/Kipp terze. Il risultato chiude una stagione di altissimo livello per le due sudtirolesi, autrici di due vittorie e dieci podi in 12 gare, senza mai fare peggio di quarte.