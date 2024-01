Snowboard. Bagozza-Coratti, è dominio azzurro

Dominio azzurro nel primo dei due slalom paralleli di snowboard a Pamporovo, in Bulgaria (oggi si replica alle 12 su Eurosport). Finale tricolore con Daniele Bagozza che supera di 62 centesimi di secondo Edwin Coratti. Dopo aver siglato il miglior tempo nelle qualificazioni, Coratti ha raggiunto la finale superando il canadese Gaudet negli ottavi e lo sloveno Kosir nel quarti; mentre in semifinale la caduta del bulgaro Yankov gli ha spalancato la via verso il confronto con Bagozza. Bagozza ha superato gli austriaci Payer e Prommegger per poi avere la meglio in semifinale del coreano Lee. "Un giorno speciale - commenta Bagozza - le condizioni non erano facili con questa nevicata. La finale tutta italiana con Edwin è stata davvero divertente: stiamo facendo un inverno spaziale". Proprio ai quarti di finale si era fermata Lucia Dalmasso (5ª), superata dalla ceca Zuzana Maderova che negli ottavi aveva già messo fine alla gara di Jasmin Coratti, decima. La vittoria è poi andata alla rientrante ceca Ester Ledecka che ha superato la tedesca Ramona Hofmeister.