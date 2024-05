Sofia Raffaeli d’oro agli Europei di ginnastica artistica

Budapest, 26 maggio 2024 – Dopo Baku è ancora una volta oro. Gioia immensa per Sofia Raffaeli, che oggi ha conquistato la medaglia più ambita nella finale di specialità con la palla agli Europei di Budapest, precedendo nella finale di specialità l'ungherese Pigniczki e l'israeliana Munits.

La marchigiana resta quindi campionessa continentale in carica. Già detentrice di quattro medaglie d’oro continentali di specialità vinte a Tel Aviv 2022 (cerchio e clavette) e Baku 2023 (palla e clavette), aggiunge al proprio palmares un altro titolo, sempre alla palla e manca di un soffio il trionfo al nastro, che l’avrebbe portata a tingere d’oro tutti e quattro i suoi attrezzi.

l nastro ha chiuso la competizione individuale sulla pedana della Papp Laszlo Sportarena. In questa finale Sofia Raffaeli, allenata da Claudia Mancinelli alla Ginnastica Fabriano, mette insieme 33.950 punti validi per la seconda posizione in classifica e il suo terzo argento in questo Europeo. Ad avere la meglio sull’azzurra e le altre avversarie è stata la tedesca Darja Varfolomeev che, con 34.400 punti mantiene il titolo 2023. Il bronzo è andato alla bulgara Elvira Krasnobaeva (33.700).

Ieri gli argenti nell'All around, e con le 'Farfalle' nella prova con i cinque cerchi e misto palle con nastri. Seconda posizione a Budapest anche nella classifica per team, data dalla somma degli otto punteggi individuali sommati ai due di squadra, vede l'Italia d'argento con 338.550 punti (migliorano il quarto posto di Baku 2023) alle spalle della Bulgaria, oro con 343.150 ma questa volta con Israele terzo con 334.500.