Spareggi, primo round. L’Under 15 fa 2-2 con il Monopoli

Il primo round si chiude con il pareggio e adesso i ragazzi dell’Under 15 di Raschi dovranno tentare il tutto per tutto nella gara di ritorno, domenica. Si è chiusa infatti 2-2 la gara di andata dei play off contro il Monopoli (squadra che si è classificata al primo posto) disputata in casa. Ai biancorossi servirà una vittoria in virtù del miglior piazzamento dei pugliesi.

Il Perugia va in vantaggio con Bendini su calcio di rigore e chiudono la prima frazione in vantaggio.

Nella ripresa ancora equilibrio ma alla mezz’ora arriva il pari di Ranieri. Neanche un minuto dopo nuovo vantaggio biancorosso con il neo entrato Ulivieri ma nel finale il Monopoli fa 2-2 con Maggiulli.

PERUGIA: Barbanera, Pelli, Auricchio, Seppoloni (36′ st Sabatino), Santillo, Castellucci, Meyou, Bosi, Castroreale (26′ st Ulivieri), Bendini (19′ st Pascucci), Lalleroni. A disp.: Cataldo, Burnelli, Fahmi, Massi, Rosati, Citernesi. All.: Raschi

RETI: 19′ pt (rig.) Bendini (P), 29′ st Ranieri (M), 30′ st Ulivieri (P), 40′ st Maggiulli (M)