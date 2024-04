Spinelli al debutto batte subito tutti

Come in un favola. Bellissima e da lasciarti senza parole. E in effetti, quando Nicholas Spinelli, deb assoluto nel mondiale Superbike, è salito sul gradino più altro del podio per alzare la coppa e ascoltare l’Inno di Mameli, quasi non sapeva come raccontare la sua impresa. La bella favola di Nicholas, 22 anni, abruzzese è andata in scena sulla pista di Assen, sotto la bandiera a scacchi di gara -1 del weekend olandese della Sbk. Bella e incredibile perché vissuta, realizzata e raccontata al mondo delle moto da quel ragazzo che fino a una manciata di giorni fa non aveva ancora mai provato una Ducati Sbk e che il team Barni aveva chiamato in fretta e furia per prendere il posto di Danilo Petrucci, ko la settimana scorsa, dopo un botto in allenamento sulla pista da cross.

Spinelli, come detto, rookie dei... rookie, ricorda così il giorno in cui ha ricevuto la telefonata dal tean Barni. "Pensavo che avrei dovuto correre al Civ, al Campionato italiano, mica al Mondiale", sorride. Poi i primi giri sulla moto di Petrux, per conoscerla. "C’ho girato la prima volta venerdì, una bomba, una moto spettacolare". E alla fine anche la stoccata di ieri ai campioni. A Razgatloglu e la sua Bmw, a super Bautista con la Ducati del team Aruba. "Continuo a chiedermi – sorride dopo la festa sul podio –, ma che cavolo ho fatto? Che ho combinato? Questa vittoria per sembrarmi vera dovrò metabolizzarla chissà quando...". Barni non aveva scelto a caso, e puntare su Spinelli è stato più facile dopo aver riletto un curriculum incoraggiante, prima nella SuperSport poi nella MotoE. Ma niente apparizioni in Sbk. Fino a ieri.