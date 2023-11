Quando l’età è solo un numero: gli sportivi più ‘vecchi’ in attività

Roma, 27 ottobre 2023 – Tagliato il traguardo dei trentotto anni, vicino quello dei 39 e un sogno: giocare in Nba al fianco del figlio. Lebron James, ultracampione Nba, è l’esempio perfetto di uno sport sempre più longevo, dove gli atleti allungano le carriere fino alla soglia dei quarant’anni (e qualcuno anche oltre). Un elenco speciale in cui, fino a qualche mese fa, rientrava pure il nostro Gigi Buffon (45 anni), oggi capo delegazione della Nazionale.

Succede nel calcio, come nel basket, nel tennis e nel golf. E’ questa l’era dei campioni eterni, a cominciare dal mondo del pallone: uno su tutti la star Cristiano Ronaldo, 38 anni e ancora un fisico per macinare goale minuti di gioco. Nella sua carriera il Manchester, il Real, la Juve e ora gli sceicchi del Al.Nassar, dove Cr7 sta vivendo una seconda giovinezza.

Bella pure la storia di Pepe, giocatore del Porto: ha quarant’anni e oltre 200 giorni. Un vero record che lo qualifica come il calciatore più anziano (portieri esclusi) in campo in Champions League.

Meno vincente, ma sicuro da primato è Kazuyoshi Miura, detto Kazu, calciatore giapponese, attaccante dell'Oliveirense, in prestito dallo Yokohama FC. A 56 anni compiuti, è il calciatore più anziano in attività nella storia del calcio professionistico, avendo superato il portiere inglese Kevin Poole nel 2018.

Parliamo sì di monumenti, proprio come Rafael Nadal: il tennista maiorchino ha alle spalle 37 primavere, 22 slam coppe Davis e medaglie olimpiche. Viene da un anno difficile, la data del suo ritorno in campo è carta, ma ancora ha voglia di vincere.

Da uno sport all’altro. Come non citare il pallavolista bulgaro Matej Kazijski. Trentanove anni appena compiuti e una carriere sterminata, con 171 presenze in nazionale. Al momento milita nel Powervolley Milano. Subito dietro c’è Osmany Juantorena, 38enne cubano con cittadinanza italiana. Gioca a Modena.

E il motorsport? Beh, Fernando Alonso ne è l’esempio più perfetto: 42 anni, 2 mondiali di Formula 1 vinti oltre alla 24 ore di Le Mans, e quest’anno da incorniciare, dietro al volante dell’Aston Martin, eccone un altro che non ha certo voglia di invecchiare.