"Spv Viareggio under 17 trionfa: riscatto dopo la sconfitta in finale, Martini elogia il lavoro dei ragazzi"

VIAREGGIO

A un anno di distanza dalla sconfitta ai rigori in finale con il Follonica, la Spv Viareggio under 17 ha mantenuto l’impegno e stavolta sul tetto d’Italia c’è la formazione allenata da Alessandro Martini, uno dei migliori tecnici giovanili italiani: "Quella sconfitta – dice Martini – fu dura da digerire. C’eravamo ripromessi di arrivare ancora in finale per vincerla ed è andata così. È stata una stagione davvero trionfale perché abbiamo vinto tutte le partite ufficiali giocate a parte un pareggio. In finale abbiamo ottenuto sei vittorie in sei partite giocate con 45 reti fatte e solo 8 subite. Sono numeri importanti che ci inorgogliscono. I ragazzi sono stati fantastici, hanno lavorato tanto e bene, allenandosi anche all’aperto quando è stato necessario. In tutti noi la volontà di riscatto è stata la molla che ci ha fatto arrivare dove siamo adesso e credo che, anche grazie a questo risultato, abbiano capito che nello sport, come nella vita, i sacrifici pagano. Voglio anche ricordare che sette di loro poche settimane fa avevano conquistato la promozione nella serie A2 senior, il che la dice lunga sul valore e sull’abnegazione di questo gruppo". Per la Spv Group del presidente Claudio Bicicchi, da decenni impegnata con i giovani, quello under 17 2024 è solo l’ultimo titolo conquistato. Portieri: Filippo Poletti e Matteo Davanzo. Esterni: Mattia Marlia, Lorenzo Toti, Riccardo Biancucci, Giovanni Pesavento, Alessandro Pandolfini, Elia Cardella, Lorenzo Cortesi, Cristian Tomei. Impiegati anche durante la stagione: Gabriele Toti e Tommaso Bardi (portieri); Lorenzo Faetti, Matteo Corretti, Brian Guida (esterni). Allenatore: Alessandro Martini; dirigenti: Walter Cortesi, Stefano Poletti.

G.A.