Storie di ex. Da Goretti a Caserta, tutti i movimenti

Storie di ex, in panchina e dietro la scrivania. Roberto Goretti ha lasciato la Reggiana dopo due stagioni intense, direzione Firenze. La squadra emiliana ha scelto due vecchie conoscenze biancorosse per sostituire il diesse: il nuovo direttore sportivo sarà Marcello Pizzimenti, mentre il vice sarà Moreno Zebi che al Grifo ha svolto il ruolo di team manager. Mentre per quanto riguarda la Lega Pro, le squadre di serie C che hanno chiuso la stagione, gettano le basi per il futuro. Cambio in casa Arezzo, il tecnico Indiani lascia e potrebbe restare in Toscana, con il Pontedera che sonda la disponibilità del tecnico. Il club amaranto punta su un altro ex biancorosso: il "sogno" sarebbe quello di convincere Fabio Caserta a scendere in serie C. Cambio probabile in panchina anche in casa Taranto: le chance di Capuano di restare alla guida della squadra pugliese sono poche. Il Taranto starebbe guardando altrove, tra i papabili ci sarebbe anche l’ex del Gubbio e in qualche modo anche del Perugia, Piero Braglia.