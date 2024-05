Strategie. Formisano pensa al tridente. Iannoni e Kouan in mediana

I biancorossi di Formisano hanno svolto ieri mattina la seduta di allenamento all’interno del Curi e poi hanno lasciato Pian di Massiano per raggiungere Carrara. Il tecnico del Perugia dovrà rinunciare a Cancellieri e con molta probabilità a Paz: il colombiano non è al meglio della condizione e ha disertato la gara di andata. L’idea è quella di mettere in campo una squadra offensiva per tentare il tutto per tutto. Il Perugia, infatti, per ribaltare una situazione così compromessa deve vincere con tre gol di scarto. E allora per tentare l’impossibile, Formisano starebbe pensando ad una soluzione con il tridente dall’inizio. In attacco, quindi, dovrebbero trovare spazio Vazquez insieme a Seghetti e Matos. Per il resto, davanti al portiere Adamonis, spazio, in caso di difesa a tre, a Mezzoni, Lewis e Dell’Orco, a centrocampo, invece, dovrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto Lisi a sinistra, mentre a destra potrebbe essere confermato Cudrig. In mezzo al campo, invece, la coppia favorita per una maglia dall’inizio è quella formata da Iannoni e Kouan.

Cambi in formazione anche per Calabro. Ma con i numeri della Carrarese in casa, c’è poco da stare allegri a prescindere dalle scelte. Sicura l’assenza, anche per la gara di ritorno, di Capello.