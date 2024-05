Strategie. Il club vuol tagliare gli ingaggi. I reduci dalla B nel "mirino»

Se non ci saranno novità societarie, si ripartirà da un gruppo formato da giovani, anche attualmente in rosa, ai quali verranno aggiunti calciatori di esperienza ma senza gli strascichi degli ultimi anni in biancorosso. Questo vuol dire che il Perugia proverà a piazzare sul mercato i calciatori di esperienza che potrebbero aver chiuso un ciclo con il Grifo e che hanno un ingaggio poco sostenibile in serie C. Quella di Dell’Orco sarà un cessione senza problemi, nel senso che il giocatore già a gennaio aveva alcune squadre interessate, anche in categoria superiore. Sarà una perdita importante in difesa anche se il calciatore è stato spesso fuori per infortunio. Il Perugia valuterà anche le posizioni di Ricci (che ha un altro anno di contratto), Matos, Lisi, Bartolomei e del capitano Angella. Giocatori che hanno sempre onorato, con grande professionalità, la maglia biancorossa in queste stagioni, che hanno anche scritto pagine importanti ma che potrebbero non rientrare nei piani della società. Si farà una riflessione insieme ai diretti interessati.