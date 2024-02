Super Bowl da record, il costo medio di un biglietto è quasi 10mila dollari

Las Vegas, 7 febbraio – Il prossimo Super Bowl si candida già ad abbattere record. A fare i conti in tasca all'evento sportivo americano per antonomasia è il New York Times che, citando TickPick, una piattaforma di vendita di biglietti online, scrive che il costo medio è di 9.835 dollari, il 70% in più rispetto all'anno scorso. La cifra più alta pagata è stata di 14.810 dollari a biglietto. Un solo acquirente ha speso un totale di 88.860 dollari per sei biglietti. Chiunque sarà a Las Vegas l'11 febbraio, quando in campo si sfideranno i San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs, si troverà di fronte una città affollata di celebrità e paperoni. Pesa inoltre l'effetto Taylor Swift, impegnata in tour in Giappone, con l'incognita della sua presenza all'Allegiant Stadium, a fare il tifo per il compagno Travis Kelce, tight end dei Chiefs. Non è solo il costo dei biglietti a rendere da record l'edizione numero 58 dell'evento di football. Il quotidiano newyorkese scrive che sono aumentati anche i costi di viaggio e soggiorno. Un biglietto aereo costa in media un 112% in più rispetto allo scorso anno mentre i prezzi degli hotel sono più cari del 140%. In totale si stima che la spesa complessiva per due notti a Sin City durante il Super Bowl potrebbe costare un minimo di quasi diecimila dollari a persona.