Super Bowl: sarà Kansas-San Francisco, Mahomes contro ‘Mister Nessuno’ Purdy

Las Vegas, 29 gennaio – Per la quarta volta negli ultimi cinque anni i Kansas City Chiefs, campioni in carica della NFL, si sono qualificati per il Super Bowl, in programma domenica 11 febbraio a Las Vegas, battendo i Baltimora Ravens per 17-10 nella finale di Conference giocata ieri notte. Protagonisti del match dei Chiefs sono stati, ancora una volta, Isiah Pacheco e Patrick Mahomes, considerato attualmente il miglior quarterback della lega. A sfidare i Chiefs saranno i San Francisco 49ers, che hanno ribaltato il pronostico imponendosi per 34-31 sui Detroit Lions nella sfida del Levìs Stadium. Detroit era l'unica delle quattro squadre rimaste in lizza a non aver mai giocato un Super Bowl e il suo 'digiuno’ continuerà nonostante ieri notte avesse chiuso in vantaggio per 24-7 la prima metà del tempo di gioco. Anche qui è stata decisiva la prestazione del quarterback del team vincente, Brock Purdy: nel 2022 divenne ‘Mister Nessuno’, titolo poco celebrativo assegnato all'ultimo giocatore selezionato al draft dei giovani prospetti: due anni fa Purdy venne scelto al settimo giro, come ultimo su 262.

Molto più celebre Mahomes, vincitore già di due Super Bowl, 28 anni e un ingaggio da 52 milioni di dollari a stagione contro i 900mila del rivale pari ruolo.

Appuntamento quindi all'11 febbraio a Las Vegas, dove Chiefs e 49ers disputeranno la rivincita del Super Bowl del 2020 a Miami, in cui si impose Kansas City.