Superbike. Iannone va subito forte. Ok il primo test Ducati

Andrea Iannone è tornato. Con il suo numero 29 sul cupolino e subito la firma su tempi più che discreti. Grazie a una deroga speciale che gli ha permesso di partecipare ai test della Superbike due mesi prima della fine della squalifica Il prossimo 17 dicembre), Iannone è salito sulla moto del team GoEleven, iniziando a mettere in fila giri ’ufficiali’ in una sessione di lavoro ufficiale, con l’obiettivo di presentarsi al meglio al via del prossimo Mondiale di Superbike.

E durante la prima presa di contatto con la Panigale V4 R SBK del team GoEleven, Andrea è stato subito veloce, non solo sul giro veloce ma anche come ritmo mostrato nei run fatti con la gomma “da gara”.

Ora, dunque, le ultime settimane di stop per doping e poi, da inizio 2024 il lavoro di avvicinamento al Mondiale.

Ri.Ga.