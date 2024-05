Team azzurri pronti per gli Europei di ginnastica ritmica a Budapest

I team azzurri si scaldano per gli Europei di ginnastica ritmica della prossima settimana a Budapest, in Ungheria, per la 40ª edizione in programma dal 22 al 26 maggio. A titolo individuale gareggeranno Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Tara Dragas mentre nella prova a squadre competerà il team delle Farfalle composto da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris ed Alessia Russo. Il programma nella capitale magiara si aprirà giovedì 23 con le qualifiche del concorso generale individuale al cerchio e alla palla.