Team Volley Lunigiana sfida l'Aglianese Volley: alta tensione in serie C

Eccole di nuovo protagoniste le ragazze del Team Volley Lunigiana, questa sera, dalle 18 in via Goldoni sul "Pala Capitini" contro l’Aglianese Volley. L’Impegno dell’undicesima giornata del campionato di pallavolo femminile di serie C, girone B, per le ragazze della squadra lunigianese si presenta ad alto rischio. Timori, nessuno, prudenza, non troppa, attenzione, massima.

Martina Gorgoglione, il capitano delle "furie arancio bianconere", predica compattezza, di avere equilibrata spigliatezza, ma non di abbandonare l’idea di inseguire sempre e comunque il successo e smentire il pronostico della vigilia che appare a sfavore del sestetto lunigianese. È una filosofia un po’ intricata, ma ugualmente utile alla squadra diretta dal presidente Manuel Buttini, soprattutto dopo quanto successo domenica scorsa al "PalaBorzacca", contro l’Oasilido dove si è affrontata con troppa leggerezza la squadra versiliese che alla fine si è presa il terzo set andando oltre ogni più rosea previsione e nella contemporaneità ha fatto emergere sbavature.

"Andiamo a scontrarci contro l’Aglianese che ci ospiterà in casa loro –afferma il capitano Martina Gorgoglione –, sarà sicuramente una partita difficile perché si sa fuori casa è sempre più complicato giocare, e perché come tutte le squadre di questo campionato anche le padrone di casa sono una squadra che non molla mai. Attualmente in classifica loro hanno 5 punti in meno di noi, per questo dobbiamo essere brave a fare il nostro e portarci a casa la vittoria per poter mantenere il distacco e rimanere vicine alle nostre avversarie che ora sono sopra di noi. In queste settimane ci stiamo allenando bene, e ogni giorno che passa c’è sempre più armonia nel gruppo per questo sono sicura che sabato sarà una bella lotta da parte di entrambe le squadre".

Il duo Bragoni – Merello dovrebbe mandare sul parquet di via Goldoni la Brizzi al palleggio, con Arianna Poli rientrata nel pieno della condizione al posto della Zonca, al centro la Leri con la Casu, la Gorgoglione con la Marku impegnate a scaricare bordate sul campo delle avversarie.