Tennis Francesco Passaro si prende la finale. Il perugino è inarrestabile al "Piemonte Open"

PERUGIA - Super Passaro. Francesco Passaro si prende la finale. Inarrestabile il tennista perugino al Piemonte Open. Passaro sta vivendo un periodo di forma straripante. Basti pensare che nelle ultime tre settimane, tra gli Internazionali di Roma e il Challenger di Torino, il tennista perugino ha battuto sette giocatori compresi nei primi 100 del mondo, ultimo Lorenzo Sonego, in semifinale, per 6-3, 6-2 in una giornata memorabile, visto che ieri mattina aveva strapazzato, nei quarti di finale, lo statunitense Brandon Nakashima. Il californiano di origini asiatiche arrivava dal successo di venerdì contro il n.2 del seeding Mariano Navone, ma è stato costretto ad arrendersi all’intensità di Passaro, passato per 7-6 6-7 6-1. Il perugino ha anche avuto due match-point consecutivi nel secondo parziale (sul 6-4 del tie-break). Nel pomeriggio, poi, Passaro si è superato nella con il testa di serie numero 4, Sonego. E oggi la finale che sarà tutta italiana.