Tennis giovanile: l’under 10 Sara Gavagna porta a casa due tornei e si conferma al top

Sara Gavagna, promettente tennista under 10 facente parte del progetto sportivo del Cus Ferrara tennis targato Salvi, ha vinto due tornei del circuito di categoria in Veneto. Il primo a San Donnino, il secondo presso il Tennis club Rovigo.

La giovanissima Sara, classe 2014, allenata dai tecnici Ferdinando De Luca e dal preparatore atletico Davide Ghidoni, ha sbaragliato la concorrenza vincendo nella prima tappa in finale contro Maria Aisha Imolese, portacolori del Green Garden di Venezia, per 63/61.

Ottima prestazione anche nel secondo torneo denominato trofeo “Kinder”, valevole come qualificazione alle finali nazionali da giocarsi a Roma. In questa occasione, Sara ha sconfitto la coetanea Giulia Oddone del Tc Persiceto per 61/61 ed in semifinale la giocatrice di Venezia Mia Gianella per 62/61. Finale giocata e vinta da Gavagna ancora contro la Imolese, dimostrando di passare un buon momento di forma.