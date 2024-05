Tennis, internazionali di roma. Passaro sfiora il sogno tra gli applausi

La risalita di Francesco Passaro. Il tennista perugino esce dagli Internazionali di Roma dopo aver sfiorato la qualificazione agli ottavi di finale nel match contro Borges (4-6, 7-6 (8), 7-6), disputato alla Grand Stand Arena con il pubblico che lo ha spinto dall’inizio alla fine. Grazie ai risultati ottenuti a Roma, Francesco Passaro ha scalato ben 55 posizioni nel ranking ATP e attualmente occupa il 185mo posto con 318 punti all’attivo. Confortano le prestazioni del perugino che dimostra di aver messo alle spalle il periodo nero con gli infortuni che lo hanno fatto scivolare in classifica (era arrivato alla posizione 108).

La sua avventura a Roma resta da applausi, anche se poteva trasformarsi in una favola se avesse trasformato il match point contro il portoghese nel secondo set.

Il perugino, entrato in tabellone dalle qualificazioni, esce di scena al 3° turno contro il portoghese Borges dopo 3 ore di gioco. Qualche rimpianto per Passaro ma tante buone sensazioni per il futuro.